Palermo, il report dell’allenamento odierno: differenziato per Marconi. Segre…

Il report dell'allenamento odierno del Palermo, in vista della Reggina

Seduta pomeridiana per il Palermo agli ordini di Eugenio Corini, seconda seduta della settimana di preparazione al match del "Renzo Barbera" contro la Reggina. Non ha lavorato con i compagni Ivan Marconi, uscito malconcio dal match contro l'Ascoli, seduta differenziata per lui. Jacopo Segre ha invece abbandonato anzitempo l'allenamento. Di seguito il report del club di Viale del Fante: