Palermo: il report della seduta mattutina. Domani a Brescia, lunedì il ritorno in città

È proseguita questa mattina a Veronello la preparazione del Palermo allenato da Alessio Dionisi. Dopo un avviamento motorio e tecnico, i rosanero hanno effettuato didattica offensiva, un’esercitazione 11 vs 11 sulla fase offensiva e una partita in una porzione ridotta del campo. Domani - informa il club di viale del Fante - la squadra si trasferirà in Lombardia in vista del match contro il Brescia, in programma venerdì 16 agosto alle ore 20.30 allo Stadio “Mario Rigamonti”. Dopo la gara contro la formazione lombarda, la preparazione riprenderà lunedì 19 agosto al Palermo CFA.