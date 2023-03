Palermo, il report del terzo giorno del ritiro a Girona. Marconi e Bettella…

Terza giornata di allenamento in Spagna per il Palermo di Eugenio Corini

Terzo giorno di allenamento per il Palermo, ospite della "consorella" Girona al centro sportivo "La Vinya". Sotto la guida del tecnico Eugenio Corini, i rosanero sfrutteranno la sosta e il ritiro per prepararsi al meglio per il match alla ripresa del campionato contro il Parma al "Tardini".