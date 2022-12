Palermo, il report clinico: Saric in gruppo, terapie per Buttaro e Doda

Archiviato il successo di ieri pomeriggio contro il Benevento, il Palermo è tornato in campo per preparare il prossimo impegno contro il Como in programma giovedì sera alle 20:30 allo stadio "Renzo Barbera". Questa mattina i rosanero hanno svolto una seduta di allenamento in Campania prima del rientro in città che avverrà nelle prossime ore. Dario Saric ha lavorato in gruppo. Alessio Buttaro e Masimiliano Doda, a Palermo - ha fatto sapere il club tramite una nota - si sono sottoposti a terapie.