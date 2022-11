Palermo, il report clinico: differenziato per Vido e Bettella. Saric e Buttaro…

Prosegue la preparazione dei rosanero in vista della sfida contro il Benevento valida per la quindicesima giornata di Serie B. Oltre a Salvatore Elia, sono cinque i calciatori del Palermo sulla via del recupero. Il club di Viale del Fante ha pubblicato il report clinico riguardante l'allenamento di questo mercoledì 30 novembre, evidenziando come per Buttaro e Saric sia ancora presumibilmente distante il rientro immediato in campo. Questa la nota pubblicata dal Palermo F.C.: