Palermo, il “Renzo Barbera” apre la porta ad eventi e meeting aziendali

Non solo il Palermo di Baldini, lo stadio "Renzo Barbera" è pronto ad ospitare nuovi eventi. Questi i dettagli

Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale del club rosanero:

"Non solo un palcoscenico leggendario per il calcio ma anche una location suggestiva per l’organizzazione in ottica B2B di eventi, corsi di formazione, conferenze aziendali, lanci di prodotto e shooting fotografici.

Il “Renzo Barbera” apre le porte delle sue sale versatili e spaziose, ideali per il mondo del business: dall’Hospitality della Tribuna Autorità alla Sala Conferenze, dalla Club House all’iconico Palermo Museum, garantendo un servizio i assoluta qualità personalizzato in base alle esigenze del cliente.

Un nuovo percorso, coerente con il progetto di restyling del “Renzo Barbera” attualmente in via di sviluppo, che si inserisce nel solco della visione di un impianto non solo destinato al gioco del calcio ma inteso come una struttura aperta alla cittadinanza come luogo di incontro e scambio culturale e commerciale.

Il primo evento in programma è già previsto a fine mese: “Ritorniamo a giocare”, progetto promosso dalla Samot Onlus in collaborazione con il Centro nazionale sportivo Libertas, organizzato insieme a The New Place. L’agenzia palermitana, fondata nel 2014 con una forte connotazione per l’advertising e capace di esprimersi a trecentosessanta gradi nel mondo della comunicazione, è infatti uno dei partner del Palermo FC per l’organizzazione di eventi al “Renzo Barbera”".