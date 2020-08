Palermo, il realismo dell’agente di Morganella: “Michel ha la maglia rosanero cucita addosso, ma i tifosi non fanno il calciomercato…”

Un legame indissolubile con la maglia e i tifosi del Palermo.

Michel Morganella è stata una delle ultime bandiere che hanno vestito la maglia del Palermo: per sei anni consecutivi il difensore svizzero ha lottato con grinta e ardore per difendere i colori rosanero, collezionando la bellezza di 103 presenze complessive e realizzando anche due reti (una in Serie B contro la Ternana e una in Serie A contro il Cagliari).

Il suo rapporto professionale e d’amore con il Palermo si è poi interrotto al termine della stagione 2017/2018, quando il club rosanero ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con l’esterno svizzero. Dopo l’esperienza in Sicilia, Morganella è approdato per un brevissimo lasso di tempo in patria vestendo la maglia del Fussballclub Rapperswil-Jona, per poi ritornare in Italia e accettare l’offerta del Livorno. Dopo una stagione in cui è riuscito a raccogliere soltanto 11 presenze, il difensore svizzero ha deciso di risolvere il suo contratto con il club amaranto, e attualmente è dunque svincolato.

A 31 anni da poco compiuti e nonostante i seri infortuni,alle spalle Morganella sarebbe ancora un giocatore appetibile per tante squadre di Serie B e Serie C, in virtù del suo invidiabile background su scala internazionale considerate anche le varie apparizioni con la maglia della Svizzera e le presenze in Champions League. Nonostante il grandissimo rapporto d’amore con il Palermo e i suoi tifosi, tuttavia il classe ’89 non sembra rientrare nei progetti della nuova dirigenza rosanero, comunque alla ricerca di rinforzi mirati in ottica mercato per cercare di fare bene anche in Lega Pro dopo aver dominato il campionato di Serie D.

Consapevolezza palesata con rammarico anche dall’agente del calciatore, Mauro Bousquet, che sul proprio profilo Instagram ha ringraziato i tifosi rosanero per tutto l’affetto ricevuto dal suo assistito, escludendo suo malgrado l’ipotesi di un possibile ritorno di Morganella al Palermo:

“Michel Morganella, 180 partite in serie A, 80 in B, 30 in Superleague, nazionale svizzera, Champions League. Maglia del Palermo cucita addosso e legame a vita con tifosi e città. Oggi il romanticismo non basta più, bisogna essere realisti, resteranno i più bei ricordi di una carriera straordinaria in Sicilia fatta di altissimi e di qualche nota stonata, sono nettamente più le gioie che i dolori. Sono 7 mesi che i tifosi scrivono a Michel e a me, se fosse per lui, per noi saremmo già li, i tifosi però non fanno il mercato, ma ti lasciano qualcosa di indelebile .

Gratitudine e sempre Forza Palermo