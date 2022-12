Palermo, il programma di Corini: dalle vacanze al mini ritiro, poi il Perugia

Ecco come il Palermo preparerà la ripresa del campionato di B

L'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" si sofferma sul programma del Palermo di Eugenio Corini in vista della ripresa del campionato di Serie B , in programma il prossimo 14 gennaio a Perugia .

Per la compagine rosanero è prevista, adesso, una settimana di vacanza con la ripresa fissata il 3 gennaio al Centro Coni “Giulio Onesti” di Roma, dove il Palermo svolgerà un mini ritiro. Brunori e compagni si alleneranno nella capitale fino alla mattina di sabato 7 gennaio "per poi rientrare in sede e preparare nella maniera canonica la gara di Perugia", si legge.