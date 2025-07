Palermo: Il primo gol della stagione è di Le Douaron

Schierato a gara in corso, Le Douaron ha approfittato di un preciso passaggio da parte di Giacomo Corona per staccare da centravanti puro e infilare la rete avversaria, dimostrando subito reattività, tempismo e fiuto per il gol. Il giocatore francese, arrivato la scorsa estate dal Brest con un contratto fino al 2029, conferma così quanto di buono visto durante la stagione scorsa in Serie B: 6 reti in 35 apparizioni complessive tra campionato e coppa