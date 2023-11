Palermo, il presidente Mirri in trattativa per l’acquisto del quotidiano La Sicilia

Dario Mirri potrebbe diventare il nuovo proprietario de "La Sicilia". Secondo quanto riportato da "Lettera43", ci sarebbe una trattativa in corso tra Mario Ciaccio Sanfilippo - storico editore del noto quotidiano e di un gruppo di televisioni e radio collegate - per la possibile cessione del giornale.

Nell'affare pare esserci anche Antonello Perricone , ex amministratore delegato di Rcs, Itedi e Sipra, la concessionaria di pubblicità della Rai, nonché presidente della casa di produzione Magnolia e di Ntv, la società proprietaria di Italo treno. Inoltre, Perricone in passato è stato anche membro del cda del Palermo FC .

In aggiunta, con "La Sicilia" verranno anche ceduti gli stabilimenti che fanno capo alla Etis 2000, la più grande tipografia del Sud. Riflessioni in atto, infine, sul nome del futuro direttore del quotidiano in questione. In pole, quello di Marcello Sorgi, siciliano ed ex direttore del Tg1 e de "La Stampa", di cui ancora oggi è editorialista di punta per la politica. Seguiranno aggiornamenti...