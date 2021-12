Palermo, il paradosso Soleri: da titolare l’ex Roma non è ancora riuscito a far gol

Nel derby contro il Catania, l'attacco del Palermo composto da Matteo Brunori ed Edoardo Soleri è rimasto a secco

"Bomber da panchina. Se parte titolare, però, non segna. È il paradosso di Soleri, che a Catania sarà pure stato uno dei pochi a salvarsi nel Palermo, ma la rete non l’ha trovata", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sullo strano dato concernente le realizzazioni dell'ex attaccante di Padova e Roma che quando parte titolare non riesce ad incidere come a gara in corso. Fin qui, Soleri ha infatti messo a segno cinque gol nel Girone C di Serie C, tutte da subentrato.