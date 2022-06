Palermo, il neo sindaco Lagalla: “Da cittadino preferirei riqualificare il Barbera”

Le parole del il Sindaco neoeletto, Roberto Lagalla: "Io ero diviso tra l'attesa per il risultato del Palermo e l'attesa per gli Exit poll: una serata che difficilmente dimenticherò"

Roberto Lagalla, candidato del centrodestra, vince le elezioni comunali a Palermo al primo turno. Il nuovo primo cittadino del capoluogo siciliano, ha infatti superato il 40% dei voti, affermandosi davanti allo sfidante del centrosinistra Franco Miceli. Intervistato nel corso del TGMed in onda su TRM, il Sindaco neoeletto, si è espresso su alcuni temi caldi inerenti i l Palermo calcio soffermandosi in particolare su una possibile eventuale riqualificazione dello stadio "Renzo Barbera".

"Io ero diviso tra l'attesa per il risultato del Palermo e l'attesa per gli Exit poll: una serata che difficilmente dimenticherò. Con il presidente Mirri siamo rimasti che ci ritroveremo molto presto, appena le procedure di insediamento saranno definite. Lo faremo con mente libera e animo sgombro. Io sono dell'avviso che preferirei - da cittadino e non da Sindaco - per l'attaccamento dei palermitani al "Barbera", un intervento di riqualificazione importante. Bisognerà vedere con gli eventuali nuovi investitori quale potrà essere la soluzione migliore, tenendo presente che a Palermo occorre riaprire una nuova stagione per quanto riguarda gli impianti sportivi e lo sport, perché oggettivamente molti impianti sono chiusi e alcuni devastati, quindi bisogna riprendere in mano la situazione".