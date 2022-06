Palermo, il motore per la finale è pronto: rebus Floriano, torna Lancini. Damiani…

Le ultime in vista della finale d'andata tra Padova e Palermo, in programma domenica sera allo Stadio "Euganeo"

"Palermo, il... motore per la finale è pronto". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla finale playoff. Prosegue, infatti, la preparazione del Palermo alla primo confronto contro il Padova, in programma domenica sera allo Stadio "Euganeo". "Morale alto, concentrazione massima. Il lavoro sul campo per il Palermo inizia con ancora negli occhi

lo spettacolo di un «Barbera» stracolmo, tanto da nascondere l’inevitabile vuoto che circonda il terreno di gioco per gli allenamenti. È un bunker, lo stadio, e non potrebbe essere altrimenti", si legge.

In occasione della finale d'andata, Silvio Baldini continuerà a puntare sui "titolarissimi", ma adesso più che mai il tecnico ha bisogno di tutti. Anche di chi fin qui ha trovato poco spazio. Il rebus nel tridente riguarda Floriano. Uscito anzitempo dal campo a Salò, l'attaccante esterno ieri ha svolto gli esami previsti e non è emerso nulla. Dunque, cercherà di recuperare in tempo per il match di Padova. Se non dovesse toccare a lui, dovrebbe trovare spazio ancora una volta Soleri, che conosce quasi tutti i difensori veneti, avendoci giocato insieme nella prima metà della scorsa stagione. In dubbio anche Accardi, che sta cercando la migliore condizione dopo il problema al ginocchio patito a Trieste.

"Due situazioni diverse tra loro, ma Baldini comunque li porterà con sé, come fatto in queste partite in cui non hanno messo piede in campo a causa degli acciacchi. Questione di gruppo, di coesione e di spirito di squadra, dato che si parla pur sempre dei due vice-capitani", prosegue il noto quotidiano. Per il resto, Lancini tornerà al centro della difesa al fianco di Marconi dopo aver scontato una giornata di squalifica, mentre le fasce saranno presidiate rispettivamente da Buttaro e Giron, che prenderà il posto di Crivello diffidato.

In mezzo al campo, l'intoccabile è il capitano De Rose. Pertanto, resta una sola maglia da assegnare. All'Euganeo giocherà ancora una volta Damiani (diffidato, così come l'ex Reggina) o tornerà in campo dal primo minuto Dall'Oglio? "C’è da dire che la coppia tra il capitano e Damiani ha convinto il tecnico, dopo aver a lungo fatto altre scelte e relegando il proprio «pupillo» in panchina", conclude il noto quotidiano.