Palermo, il momento di Tutino: la seconda gara da titolare alla ricerca del primo gol

La formazione di Eugenio Corini si avvicina al quarto impegno consecutivo contro una delle compagini meglio classificate in cadetteria ed il tecnico di Bagnolo Mella dovrà sciogliere i soliti dubbi tattici. Per quanto riguarda il reparto più avanzato, si ripresenta il dubbio pre Frosinone , ovvero scegliere il partner d'attacco da affiancare a Matteo Brunori . Come riporta il quotidiano, tutti gli indizi lasciano pensare che arrivi la conferma di Gennaro Tutino dal primo minuti. La seconda punta scuola Napoli è pronta per la propria seconda gara consecutiva dal primo minuto ed è desiderosa di realizzare la prima rete con la maglia rosanero. Contro la squadra di Fabio Grosso è già risultato decisivo, sradicando il pallone all'avversario e facendolo trovare pronto per l'uso a Valerio Verre che con una magia ha sorpreso il portiere Stefano Turati dalla propria metà campo.

Tutino ha più volte cercato la via del gol nelle recenti apparizioni, ricordando la rovesciata tentata proprio contro i ciociari nel precedente turno di campionato. Il rammarico maggiore dell'ex Cosenza resta il calcio di rigore sbagliato contro la Reggina, in una partita comunque vinta dal Palermo, ma che avrebbe potuto mettere in ghiaccio il risultato qualche minuto prima, risparmiando momenti di sofferenza sportiva al pubblico rosanero. Il classe 1996 affronterà il SudTirol, compagine con cui ha dimostrato di avere un buon feeling a livello realizzativo: "quattro gli incroci in carriera, tra campionato e Coppa Italia. Il gol risale a quasi tre anni fa, quando con la Salernitana vinse 3-0 in Coppa. L’altro bel ricordo di Tutino legato al Südtirol risale ai tempi di Cosenza, quando la squadra calabrese da outsider vinse i playoff di C (2018) eliminando in semifinale proprio la formazione altoatesina, decisamente più accreditata", sottolinea il quotidiano.