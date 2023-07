Palermo, il Ministro Abodi a Torretta: “Centro sportivo utile a club e comunità”

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha visitato il Centro Sportivo di Torretta in compagnia del presidente del Palermo FC, Dario Mirri.

Nuova visita nel capoluogo siciliano da parte del Ministro dello Sport, Andrea Abodi. L'ex presidente Lega di serie B, questa mattina, ha visitato - sempre in compagnia del presidente del club di viale del Fante, Dario Mirri - il centro sportivo che sta nascendo a Torretta ad opera del City Football Group.

"Torno dopo poco più di un mese a Torretta - dichiara Abodi - perché mi da grande soddisfazione vedere come il progetto si sta sviluppando. Mi auguro che l’evidenza del lavoro che si sta facendo qui induca altri soggetti a percorrere una strada analoga, cioè investire e creare patrimonio infrastrutturale, che è un elemento essenziale per lo sviluppo dello Sport. Qui a Torretta ci sono tutte le condizioni ideali per sviluppare un progetto tecnico e sportivo, ma anche educativo, che servirà certamente al Palermo ma anche alla Comunità. Il Club ha già dimostrato questo tipo di sensibilità e sono quindi convinto che questo sarà un centro di aggregazione che andrà ben oltre la dimensione competitiva".