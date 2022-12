Palermo, il mini-turnover non dà i suoi frutti: da Saric e Stulac a Vido e Soleri

Il tour de force che ha visto protagonista il Palermo nell'ultima settimana ha messo in evidenza il limite della panchina rosanero. Eugenio Corini - costretto a fronteggiare ben tre partite in sette giorni - ha mandato in campo più calciatori rispetto alla norma ma, a conti fatti, a fare la differenza sono stati sempre gli stessi. L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sulla delusione Saric che nei pochi minuti giocati non ha inciso come da aspettative.