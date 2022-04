Palermo, il messaggio di Dall’Oglio dopo la scomparsa del padre: “Tutto è cambiato”

Lutto improvviso per il centrocampista del Palermo Jacopo Dall’Oglio. L’ex Catania, nelle scorse ore, ha infatti perso prematuramente il padre Ernesto – 59 anni – a causa di un malore improvviso. Oggi, il numero 11 rosanero, ha...

Lutto improvviso per il centrocampista del Palermo Jacopo Dall’Oglio . L'ex Catania, nelle scorse ore, ha infatti perso prematuramente il padre Ernesto - 59 anni - a causa di un malore improvviso . Oggi, il numero 11 rosanero, ha diffuso un toccante messaggio ricordando il papà scomparso nella giornata di ieri.

"Mi hai donato la vitaMa poi te ne sei andato,Mi hai insegnato la vitaMa poi mi hai lasciato.Il tuo sorriso immortale mi dà una forza speciale e il tuo essere padre per me è sempre vitale.Ti avrei forse deluso in alcune mie azioni,ma penso di averti dato anche delle belle emozioni.Qui tutto è cambiato SENZA DI TE ma tutto è rimasto uguale DENTRO DI ME.Mi mancherai tanto papà….il tuo CHICCO".