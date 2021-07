Palermo, il mercato non decolla: sfuma Bombagi, concorrenza dalla B per Pandolfi

Il mercato del Palermo non decolla: proseguono i contatti con la Roma per il trasferimento del giovane difensore Buttaro. Le ultime

Francesco Bombagi non vestirà la maglia del Palermo nella stagione 2021-22. L'esperto trequartista, svincolatosi dal Teramo, ha firmato un contratto biennale col Catanzaro. Sulle sue tracce, oltre al club di viale del Fante, vi era anche il Bari, che ha scelto di puntare su D'Errico, ex fantasista del Monza, che approderà presto in Puglia per le visite mediche di rito e la firma.