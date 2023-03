Palermo, il marzo d’oro di Di Mariano: il sogno playoff passa anche dal 10

Tre gol nelle ultime due partite per l'attaccante palermitano

"È sbocciato a primavera, come un fiore pieno di colori che stanno irradiando il Palermo per il finale di stagione. Un finale che Francesco Di Mariano sta prenotando come protagonista", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i fari sul numero dieci rosanero.

Le critiche, spesso ingenerose, nei suoi confronti hanno lasciato spazio alla gioia per i tre gol siglati dall'ex Lecce nelle ultime due partite contro Pisa e Cittadella. Il classe 1996 è in crescita nonostante un'infiammazione a un ginocchio con la quale è chiamato a convivere. "Di Mariano ha lavorato in silenzio per un girone(...) si è preso le critiche, ha accettato il cambio di ruolo dell’ultimo mese da attaccante esterno sinistro a quinto di centrocampo di destra, l’ha metabolizzato fino a raccogliere i frutti della nuova posizione voluta da Corini", si legge sulla Rosea.

Rispetto alla precedente stagione con il Lecce Di Mariano ha, fin qui, segnato un gol in meno e messo a referto lo stesso numero di assist (tre). "Da lui tutti pretendono di più, ma in realtà le sue prestazioni sono in linea con quelle di sempre", chiosa il noto quotidiano.