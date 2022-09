Palermo, il mal di trasferta: avvio lento e big in calendario. Trend esterno rosa…

Un solo punto conquistato in tre trasferte fin qui disputate nell'avvio di questo campionato. Riscontro numerico che potrebbe far pensare ad un Palermo nuovamente in preda a sindrome da campo esterno. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulle prime uscite degli uomini di Corini lontano dal Barbera. Nessuna vittoria e chiare difficoltà palesate, ma anche avversarie di primo livello affrontate all'alba di un campionato da matricola. Bari, Reggina e Frosinone stazionano nella zona nobile della graduatoria, i calabresi comandano la classifica di Serie B a pari merito con il Brescia. Calendario non particolarmente benevolo con i rosanero che a Bari sono riusciti a blindare il pari grazie a Pigliacelli ed al sacrificio dell'espulso Marconi in una ripresa di sofferenza, al Granillo hanno ceduto di schianto all'avversario dopo una discreta reazione nel primo tempo, contro i ciociari hanno mostrato segnali di crescita in termini di solidità ed intensità, ma è mancata la concretezza sotto porta. Dopo la sosta, arriverà per il Palermo una sola trasferta nelle successive quattro gare. Sudtirol al Barbera, quindi viaggio a Terni prima del doppio turno interno contro Pisa e Cittadella. Le seguenti trasferte in calendario sono quelle contro Modena e Cosenza, inframezzate dal match casalingo con il Parma, avversarie sulla carta più abbordabili e con il medesimo obiettivo stagionale dei rosa: il mantenimento della categoria.