Palermo, il leader a sorpresa: Edoardo Soleri l’uomo in più di Corini

Il Palermo ha un’arma in più in attacco nella rincorsa ai playoff

"Perché non c’è soltanto il primo gol da titolare di Edoardo Soleri a fare notizia, dopo un anno e mezzo vissuto da “Supersub”, ma anche il rigore concesso a Luca Vido per dargli la possibilità di sbloccarsi, con il quale si è negato una doppietta personale", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sull'attaccante ex Roma .

La vittoria contro il Modena ha messo in luce lo spessore umano, oltre che squisitamente tecnico, del gruppo a disposizione di Corini. "Soleri incarna un po’ tutto questo processo attraverso il quale si sta evolvendo la squadra siciliana", si legge. Il numero ventisette sta diventando un punto fermo dell'attacco rosanero e non ha intenzione di fermarsi in vista della volata finale verso i playoff. Nelle ultime tre partite Soleri è partito dal 1' minuto confezionando due assist e mettendo a segno una rete. "Non più, quindi, uomo che spacca le partite (...) ma anche elemento idoneo a migliorare il nuovo disegno tattico del “Genio” che prevede un gioco più manovriero e offensivo, grazie anche all’arrivo di Verre", chiosa il noto quotidiano.