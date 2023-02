Palermo, il ko di Genova non intacca certezze: Verre e Tutino marcia in più di Corini

Verre e Tutino le armi in più del Palermo nel girone di ritorno

"La sconfitta non intacca le certezze acquisite. Il ko con il Genoa dice, però, che i nuovi devono alzare il livello. Sono stati presi per questo e hanno le qualità per farlo. Su tutti Verre e Tutino che hanno scontato il loro periodo d'ambientamento e che si pongono come i due volani deputati a tenere i rosanero lontano dalle zone critiche e consentire quel colpo d'ala per regalarsi un finale di stagione di grande prospettiva", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sui nuovi acquisti del club rosanero e di come sia influente la loro presenza nello scacchiere del tecnico Corini.

Nella 24a giornata di Serie B, il Palermo ha perso la sua imbattibilità che durava ormai da nove gare consecutive. Nell'anticipo del "Ferraris", i rosanero hanno sofferto lo strapotere del Genoa, che per lunghi tratti ha dominato la gara vincendo alla fine per 2-0. Contro i rossoblu è stata la prima da titolare per Valerio Verre, centrocampista ex Sampdoria approdato in Sicilia il 27 gennaio. Geometrie e interdizione per il classe 1994, che insieme all'altro nuovo acquisto Gennaro Tutino devono rappresentare la marcia in più per la seconda parte di campionato.

"L'ex blucerchiato è un lusso in Serie B, Corini però è un allenatore che vede il campo e non i nomi, la storia di questa stagione lo dice chiaramente. Una condizione che serve da monito anche a Tutino per diventare l'arma in più del Palermo", si legge così sulla rosea. Gara comunque sufficiente per Verre, che ha mostrato talvolta le sue qualità di inserimento offensivo ma al contempo ha sofferto il confronto con il rodato centrocampo del Genoa.

Diverso l'impatto del centravanti napoletano, che non è riuscito a trovare la porta ed ha fatto fatica ad emergere, stretto dalla marcatura dei difensori rossoblu. Solo spezzoni finora per Tutino, reduce dall'occasione sprecata contro la Reggina su calcio di rigore. La presenza dell'ex Parma ha contribuito però, sia nella gara con l'Ascoli che gli amaranto, a destabilizzare gli equilibri del match e a garantire imprevedibilità al reparto offensivo. "Se abbina maggiore incisività alla tecnica innata, invece di cercare la giocata ad affetto, allora potrà togliersi tante soddisfazioni con una maglia che non le nega a nessuno", conclude così la "Gazzetta dello Sport".