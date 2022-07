Palermo, jolly Elia: duttilità, corsa e qualità sulla fascia al servizio di Baldini

Questa la scheda tecnica del nuovo acquisto del Palermo, Salvatore Elia

Mediagol ⚽️

Di Davide Raja

Renzo Castagnini ha puntato senza indugi su duttilità tattica e continuità di rendimento di Salvatore Elia, laterale polivalente di proprietà dell'Atalanta, figlio dell’ex calciatore del Palermo, Firmino. Il tecnico rosanero Silvio Baldini seguiva con particolare attenzione l'evoluzione della carriera del classe 1999 già quando guidava la Carrarese. Il ragazzo arriva in Sicilia con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto per il club orobico. Esterno disciplinato sul piano tattico, ma con chiara vocazione offensiva, Elia può essere impiegato da estremo alto del tridente alle spalle della punta ma all'occorrenza può interpretare adeguatamente anche il ruolo di quarto basso di destra sulla linea difensiva.

Elia dispone di corsa fluida, gamba e discreta tecnica doti che gli permettono spesso di saltare l'uomo per proporre un pallone teso in area di rigore, la sua soluzione preferita, oppure di calciare direttamente verso la porta. Non disponendo di un fisico roccioso, il classe 1999 punta su tempismo, rapidità e intelligenza tattica per interrompere la manovre offensive avversarie e sradicare la sfera dai piedi dell'avversario per far ripartire l'azione. La sua indole versatile può essere di grande aiuto per qualsiasi tecnico, viste le sue esperienze anche come da laterale offensivo o da mezzala su entrambi i fronti.

L'ESORDIO TRA I PROFESSIONISTI CON LA JUVE STABIA

Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, Salvatore Elia ha esordito tra i professionisti in Serie C nella stagione 2018/2019 con la Juve Stabia sotto la guida di un ex rosanero: Fabio Caserta. Il tecnico delle “vespe” aveva inizialmente fatto debuttare il classe 1999 schierandolo come esterno offensivo di un 4-3-3, ricoprendo sia il ruolo di ala sia sulla corsia di sinistra, sia su quella di destra. Nonostante un problema fisico che lo ha tenuto ai box per quasi tutto il mese di ottobre, Elia si è rivelato una pedina importante dello scacchiere di Caserta, specialmente da subentrato. Nella stagione successiva in Serie B, il classe '99 ottiene maggiore spazio anche comparendo più frequentemente nell'undici titolare ma il suo campionato è stato costernato dai numerosi stop che gli hanno fatto saltare ben quindici gare, comprese le ultime sei che hanno chiuso il campionato cadetto.

LA PARENTESI VINCENTE DI PERUGIA

Il trasferimento al Perugia di Elia nella stagione 2020/2021 non è stato casuale. Nonostante il calciatore sia tornato a giocare in Serie C, il binomio sinergico costituito con Fabio Caserta è proseguito anche in Umbria. Il tecnico lo ha fortemente voluto anche in biancorosso, un'esperienza più che formativa per il classe 1999, il quale ha potuto sperimentare ulteriormente le proprie attitudini ricoprendo più ruoli. Nel suo Perugia, Caserta aveva inizialmente optato per un ruolo da mezz'ala di destra per Elia. Tuttavia, all'inizio dell'anno solare del 2021, il calciatore di proprietà dell'Atalanta è stato schierato anche come quarto basso sulla destra per tre partite, alternando la propria posizione per il resto del campionato con quelle precedentemente citate. Elia ha concluso la propria stagione col Perugia risultando uno dei calciatori più impiegati dall'allenatote con quaranta presenze raccolte, condite da nove reti e quattro assist distribuiti tra campionato e coppe.

LA CONSACRAZIONE AL BENEVENTO

Tra i protagonisti della vittoria del girone B della precedente Serie C con il Perugia, Salvatore Elia è stato mandato nuovamente girato in prestito dalla Dea ad un'altra squadra dalle ambizioni di Serie A: il Benevento. Anche in questo caso, il tecnico che lo ha richiesto è nuovamente Fabio Caserta, divenuto nell'estate del 2021 il tecnico del club campano. Con la maglia giallorossa, il classe 1999 si consacra in cadetteria, dapprima ricoprendo i ruoli di esterno offensivo e di mezz'ala, per poi piazzarsi stabilmente sulla corsia laterale da esterno basso di destra verso la fine del mese di novembre. Il 2022 di Elia non si è aperto nel migliore dei modi, a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro riportata ad inizio gennaio in una sessione di allenamento che lo ha costretto a rientrare sul campo solamente a marzo. Da quel momento in poi, l'ex Juve Stabia ha disputato tutti e dieci i restanti match della regular season di Serie B, più i tre match dei playoff fino al momento in cui il Pisa ha eliminato in semifinale dal minitorneo le "Streghe".

La stagione trascorsa al Benevento, in cui Elia ha anche siglato una rete con un destro rasoterra da fuori area contro il Pordenone, è stata senza dubbio positiva. Silvio Baldini potrà sfruttare al meglio il suo eclettismo sotto il profilo tattico in relazione a tipologia di avversario e contingenze tattiche del match che si dipaneranno in corso d'opera.