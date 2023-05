Palermo, il gol non è un affare di pochi: ultimi otto segnati da giocatori diversi

Il Palermo di Corini ha dimostrato di avere la capacità di andare a segno con uomini diversi. In queste ultime tre partite sarà importante però trovare continuità realizzativa per gli attaccanti rosanero

"Se una sola vittoria in dodici partite non può lasciare soddisfatti, Corini può comunque sorridere per la maggiore partecipazione della rosa alla fase realizzativa", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sui numeri del Palermo in questo campionato di Serie B. Brunori e compagni affronteranno la Spal di Oddo domani alle ore 16.15 nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie B. Uno snodo fondamentale in chiave playoff per una squadra che ha raccolto una sola vittoria nelle ultime dodici giornate.

Se il Palermo ha difficoltà a trovare la via del successo, il tecnico ex Brescia può sorridere per la capacità dei suoi ragazzi di andare a segno. "Gli ultimi otto gol dei rosanero sono infatti stati segnati da altrettanti giocatori diversi, situazione che mai si era verificata durante la stagione", si legge. Quattro attaccanti, tre esterni e un centrocampista. Segno che la partecipazione alla manovra offensiva del Palermo coinvolge più effettivi. Per continuare a tenere accesa la fiammella playoff è importante però che il reparto offensivo trovi continuità in queste ultime tre giornate di campionato.

"L’aspetto da migliorare riguarda la distribuzione delle marcature di partita in partita: gli otto gol sono arrivati in sei gare, con uno zero pesante contro il Cosenza e appena uno segnato contro il Benevento ultimo", chiosa il noto quotidiano