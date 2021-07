Palermo, il giorno del raduno: tra Renzo Barbera e TC2, i dettagli del pre-ritiro

Il Palermo si raduna al "Barbera" ed inizia un ciclo di lavoro propedeutico in vista del ritiro estivo in programma dal 19 luglio al 2 agosto a San Gregorio Magno: test fisici e atletici, riunioni tecniche e sedute sul campo per gli uomini di Filippi

⚽️

L'alba di una nuova stagione prende forma, nell'auspicio che sia più fulgida e costellata da soddisfazioni ben diverse rispetto a quella precedente.

Il Palermo di Giacomo Filippi costituisce allo stato attuale un mosaico ancora incompleto, da integrare e definire con opportuni e mirati tasselli da reperire nel corso della sessione estiva di calciomercato. La definizione degli ingaggi dell'esterno sinistro Maxime Giron e dell'estremo difensore SamueleMassolo arricchiscono certamente l'intelaiatura della rosa a disposizione del tecnico già nella scorsa stagione, ma il direttore sportivo, Renzo Castagnini, è al lavoro per ultimare altre operazioni, sia in entrata sia in uscita, che cambieranno sensibilmente il volto dell'oeganico della compagine rosanero.