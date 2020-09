Palermo, il giornalista Angelo Morello saluta TGS: “Da quest’anno non sarò più con voi”

Con un lungo post su Facebook, Angelo Morello, volto noto del giornalismo siciliano, ha dato l’addio a TGS e ha salutato i suoi telespettatori.

“Siamo al bivio – scrive Morello sulla sua pagina Facebook – il silenzio ti dice che si chiude una pagina della tua vita, casuale, intrigante, vissuta con intensità e passione, il tuo stato d’animo ti dice che non devi rallentare ma continuare a scrutare nuovi orizzonti. Mi dispiace deludere chi è cresciuto, ha sofferto, si è entusiasmato anche attraverso il confronto di opinioni che negli ultimi 38 anni ha avuto con me attraverso capisaldi della programmazione di Tgs, come tgstudio stadio, il bar dello sport, tgstudio sport, ma da quest’anno non sarò più con voi. Nessun tradimento, attenzione, perché non potrei mai perdonarmelo, ma la decisione da parte dell’azienda di eliminare gli opinionisti fissi e di dare spazio a colleghi più giovani. Qualche giorno fa sono stato a fare un week end a Torre del Barone, nel complesso Sciaccamare insieme a mia moglie Roberta. Dal direttore al personale tutto dell’albergo ho ricevuto manifestazioni di stima, a tratti imbarazzanti ma genuine. Al punto che ho scoperto che almeno due generazioni di saccensi hanno tifato per i colori rosanero e sono cresciute seguendo le trasmissioni di Rgs e Tgs. Questo mi fa piacere e, siccome sono un nemico giurato dell’oblio, mi impegno a continuare a far sentire la mia voce, forse un po’ monocorde, ma per tanti familiare. E’ infatti in elaborazione, dopo l’esperimento assolutamente positivo della scorsa stagione, la rubrica “Calcio d’Angelo” in diretta dopo la partita del Palermo sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia. Ci vediamo presto” .

L’emittente regionale del gruppo del Giornale di Sicilia è da anni alle prese con la crisi che ha colpito l’editoria. Proprio oggi il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha espresso in una nota preoccupazione per il probabile ridimensionamento della redazione del Giornale di Sicilia e ha inviato una lettera a Lino Morgante, presidente della Società editrice Sud