Palermo, stabilito un nuovo record: 30 partite consecutive senza sconfitta al Barbera

La striscia iniziata con Filippi e portata avanti da Baldini ha eguagliato quanto di buono fatto circa un decennio prima. Si attendeva il ritorno in campo per stabilire un nuovo record e i rosanero guidati da Di Benedetto hanno scritto una nuova pagina di storia grazie alla vittoria in Coppa Italia contro la Reggiana .

L'ultima sconfitta al Barbera risale al 7 marzo 2021, quando il Palermo fu sconfitto dalla Juve Stabia all'esordio casalingo dell'ex vice di Boscaglia, dopo la vittoria in trasferta nel derby contro il Catania. "Ora che il Palermo ha fatto 30, non gli resta che fare 31. Proverbi a parte, per prolungare la striscia positiva in casa bisognerà attendere l'esordio in Serie B contro il Perugia, in programma il prossimo 13 agosto", chiosa il noto quotidiano.