Palermo, il forte vento causa danni al centro sportivo di Torretta

Il forte vento che dalla mattina di sabato 25 novembre sta soffiando su Palermo ha causato forti danni alla struttura temporanea noleggiata da agosto per ospitare la palestra e gli spogliatoi del Palermo CFA, il centro sportivo rosanero a Torretta, in attesa che si concludano i lavori.

I danni, occorsi dopo il termine della rifinitura di oggi e prima della partenza per Terni, non hanno coinvolto le persone presenti nell’area in quel momento, ma hanno reso la struttura temporaneamente inagibile. Pertanto, al rientro dalla trasferta di questa domenica contro la Ternana, la squadra riprenderà gli allenamenti allo stadio Renzo Barbera.