Palermo, il figlio di Andelkovic al “Barbera” dopo otto anni: “Se nasci aquila…”

Il figlio di Sinisa Andelkovic, ex calciatore del Palermo, torna al "Renzo Barbera" otto anni dopo, in foto con la maglia rosanero del padre

Otto anni fa esatti, il calciatore sloveno portò il bambino in fasce nella casa del Palermo per festeggiare il ritorno in Serie A . Adesso Adrian ha voluto fortemente tornare insieme alla madre nel capoluogo siciliano e all'interno dello stadio rosanero.

Approdato a Palermo nel 2011 dal Maribor, Andelkovic ha collezionato inizialmente solamente sette apparizioni, senza riuscire ad integrarsi al meglio venendo poi ceduto in prestito per due stagioni ad Ascoli e Modena. Poi il ritorno in rosanero, da titolare. Quattro anni e mezzo tra il 2013 e il 2017 con 113 presenze e un gol per il difensore sloveno, con la conquista della Serie A.