Palermo, il fattore calendario: Corini incrocia solo avversari al top della forma

Criticità da risolvere, lacune da colmare, identità e condizione da trovare. Tempi duri per il Palermo di Corini, ma il calendario non sembra certo agevolare il compito dei rosa. Aspetto interessante approfondito sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia: Frosinone prima della sosta e SufTirol alla ripresa si sono rivelati ostacoli molto duri da superare per Brunori e compagni. La trasferta in terra ciociara presentava un oggettivo coefficiente di difficoltà: semaforo rosso allo Stirpe anche per Brescia e Como, squadra di Grosso che non ha ancora subito alcuna rete nel proprio stadio. Altoatesini rivitalizzati dalla cura Bisoli ed autori si un parziale di dieci punti nelle ultime quattro gare, vittoria al Barbera compresa. Matricola terribile che in questo mini ciclo di trecentosessanta minuti ha raccolto più punti di tutti in Serie B, al pari di Bari, Reggina, Brescia e proprio di quella Ternana che sarà il prossimo avversario del Palermo. La compagine di Lucarelli vola ed è una delle formazioni più in forma del torneo cadetto. Al Liberati è imbattuta, avendo conquistato fin qui due vittorie ed un pareggio. Trasferta insidiosissima per un Palermo che ha collezionato quattro sconfitte nelle ultime cinque apparizioni in campionato, inframezzate solo dalla vittoria casalinga contro il Genoa. Ruolino di marcia deludente per i rosa lontano dal Barbera: un solo punto ottenuto ed un soilo gol realizzato, il tutto a Bari nella seconda giornata di campionato. Poi solo bocconi amari e niente punti in campo esterno. Il calendario adesso potrebbe anche porgere l'altra guancia agli uomini di Corini; dopo la trasferta del Liberati, il Palermo potrà disporre di un doppio turno interno, contro Pisa e Cittadella per provare a rimpinguare una classifica al momento deficitaria. La squadra toscana pare rigenerata dal ritorno in panchina di D'Angelo e non vale certo l'attuale posizione in graduatoria, ma i rosanero non possono più permettersi di lasciare preziosi punti per strada, specie tra le mura amiche.