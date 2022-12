Palermo, il faro di Corini: Stulac cambia rotta e si prende la regia

In occasione della vittoria contro il Cagliari, lo sloveno ha dimostrato di essere un giocatore di spessore, procurandosi il rigore trasformato poi da Brunori e disegnando la traiettoria dalla quale è nato il raddoppio firmato Segre. "Stulac era entrato in un tunnel facendo vacillare anche le valutazioni fatte su di lui in estate, ma ha trovato la strada per uscirne", si legge.