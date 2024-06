Palermo, il ds De Sanctis incontra l’entourage di Brunori a Milano: la situazione

Quale futuro per Matteo Brunori? Il capitano del Palermo, protagonista a suon di gol della scalata dalla Serie C alla B, potrebbe considerare giunta al capolinea la sua avventura al Palermo. L'attaccante italo-brasiliano, autore di sessantasei gol complessivi in tre stagioni con la maglia rosanero, pare fortemente tentato dalla prospettiva di giocare in Serie A, in attesa di un segnale concreto dal club di viale del Fante per comprendere quale direzione prenderà la sua carriera.