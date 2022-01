Palermo, il doppio ex Fausto Silipo: “Catanzaro? Non so chi tifare, i rosa nel cuore”

Le parole del doppio ex Fausto Silipo, che ha detto la sua sull'importante sfida nel campionato di Serie C tra Catanzaro e Palermo

Queste le parole di Fausto Silipo , ex calciatore di Palermo e Catanzaro intervenuto alle colonne odierne de La Repubblica per fare il punta sulla sfida di Serie C che attenderà le due squadre lunedì sera al 'Ceravolo'. Un confronto che porta dentro di sé tanti ricordi, soprattutto per il tecnico classe 1949, che ha vestito nel corso della sua carriera entrambe le maglie, con più di 100 presenze con ognuna di queste. Interessanti, dunque, le dichiarazioni rilasciate da Silipo inerenti ad un match dal peso specifico certamente considerevole, specialmente in ottica playoff.

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Mi sento palermitano d’adozione, non riuscirei a tifare per l’una o per l’altra, farei confusione legato come sono ai sentimenti, agli amici, ai valori. Non mi perderò il match con il Catanzaro, ma entrambe le squadre sono inferiori al Bari. Meglio pensare ai playoff, con convinzione. Addio al Palermo? Mi dispiaceva lasciare quella che considero la mia seconda città, avevo perfino comprato casa. Poi un infortunio, l'ennesimo cambio di presidente: avvertivo che non mi consideravano più come prima. Fosse stato per me non sarei mai andato via. Catanzaro? Non sono ai livelli della capolista. Come del resto non lo è nemmeno il Palermo. Con il Bari in mezzo, questa sfida diventa una sorta di spareggio per i posti che contano specialmente dopo che il Catanzaro è uscito dalla Coppa Italia".