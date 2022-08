Palermo, il Dna è diventato vincente: da Di Mariano a Stulac, colpi da Serie A

"Dalla squadra con appena venti presenze in A al mercato dei vincenti firmato Rinaudo-Zavagno . Il Palermo cambia rotta e punta su chi ha già vinto in Serie B , direttamente o tramite playoff", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".

Di Mariano ha due promozioni alle spalle da titolare fisso. L'esterno palermitano ha assaporato in una sola occasione la A sul campo (con il Venezia) e il suo obiettivo è quello di ritagliarsi uno spazio nel massimo campionato italiano, magari con la squadra della sua città natale. Stulac ha conquistato la Serie A chiudendo in testa alla classifica e Bettella ha vinto gli ultimi playoff di Serie B con il Monza. I nomi sondagli negli ultimi giorni per completare l'organico rosanero si collocano sulla stessa falsa riga. "Mateju e Bisoli hanno, infatti, conquistato la promozione in A da titolari nel Brescia", si legge.