Palermo, il direttore commerciale saluta i rosanero: “Orgoglioso dei risultati raggiunti”

Rosolino Amenta , ex direttore commerciale del Palermo, ha salutato la squadra dopo il suo addio con i rosanero. Per farlo, ha scritto un lungo post nel suo profilo Linkedin, in cui sottolinea i risultati conseguiti nel suo viaggio con la società del City Group.

"Come alcuni di voi già sanno, il mio viaggio con il Palermo FC è giunto al termine. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho pubblicato qui, perché ho colto l'occasione per fare un passo indietro e ricaricarmi, ma ora posso condividere quanto sono orgoglioso dei risultati che ho ottenuto nel Club, ottenendo risultati straordinari in un periodo così breve. I ricavi commerciali sono cresciuti di un impressionante +54% in una sola stagione, 2023/24, con alcuni punti salienti tra cui: • +25% nei ricavi da sponsorizzazione, rimodellando da zero la strategia e concentrandosi su importanti marchi internazionali meglio allineati al posizionamento del Club; • +115% nel merchandising, grazie all'internalizzazione delle operazioni di vendita al dettaglio sia online che offline, con conseguente boom nelle vendite di maglie; • +35% nell'ospitalità, attraverso nuove aree dello stadio, spazi esistenti migliorati e servizi aziendali migliorati. Felice di aver anche ottenuto partnership e collaborazioni strategiche che hanno rafforzato la posizione commerciale del Palermo FC, lasciando un'eredità positiva per il futuro. Un ringraziamento speciale al City Football Group per l'opportunità e al presidente Dario Mirri, la cui visione, autenticità e passione genuina dovrebbero rappresentare un esempio per tutti i dirigenti del calcio", ha detto.