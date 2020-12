Palermo, il derby di Saraniti: “Sfida contro il Catania emozioni unica, siamo stati uomini”

9 novembre 2020: una data destinata a rimanere a lungo impressa nei cuori di giocatori e tifosi rosanero.

Nonostante la formazione obbligata a seguito delle sette positività al Coronavirus emerse a poche ore dal fischio di inizio dell’attesissimo derby contro il Catania, il Palermo, tira fuori la grinta riuscendo a sfoderare una prestazione convincente che permette ai rosa di concludere la sfida contro gli etnei con il risultato di 1-1.

Un punto, quello conquistato dagli uomini di Roberto Boscaglia, messo in cassaforte grazie alle reti di Mamadou Kanoute ed Emanuele Pecorini. Con dodici uomini contati a disposizione e con Valente in campo per per più di un’ora con qualche problema fisico, i rosanero portano a casa un risultato fondamentale. Una sfida rimasta impressa nella mente e nel cuore dei calciatori del Palermo, consapevoli di avere preso parte ad un derby di certo destinato ad entrare nella storia del club di Viale Del Fante. Lo sa bene l’attaccante rosa Andrea Saraniti che, durante l’approfondimento di “Sky” “Area C”, ha voluto ripercorrere quei momenti.

“E’ pazzesco per un palermitano come me giocare il derby con il Catania, è stata una cosa fantastica. Eravamo in 11 ma ci siamo uniti tutti, compreso lo staff, ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che non potevamo mollare perché non si può mollare in certe circostanze. Siamo stati prima di tutto uomini e poi come ho detto parecchie volte, siamo stati uomini coraggiosi. Perché affrontare un derby in 11, una partita sentita, venendo da un periodo così e così in quanto reduci dal pareggio contro il Catanzaro, è stata una sensazione bellissima. Sia io, che i ragazzi che tutto l’ambiente ci siamo uniti e abbiamo fatto una super prestazione”.