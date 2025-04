Palermo, il cordoglio della società rosanero per la morte di Papa Francesco

Il Palermo, tramite i social, ha espresso il suo ultimo saluto a Papa Francesco, scomparso all'età di 88 anni. "Oggi non c’è spazio per il calcio. Solo il cordoglio profondo per la scomparsa di Papa Francesco, nel ricordo di quel pranzo di 7 anni fa con fratel Biagio e don Corrado a fianco degli ultimi, nel solco di Padre Pino Puglisi. Buon viaggio Francesco".