Palermo, il cordoglio del club per Gianni Di Marzio: “Grande uomo di sport”

Il cordoglio del club rosanero per la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex tecnico del Palermo nella stagione 1991-92

Il Palermo dà l'addio a Gianni Di Marzio. È giunta in mattinata la notizia della scomparsa dell'ex tecnico di Catania e Palermo tra le altre, con diversi esponenti del mondo del calcio che si sono raccolti nel dolore per la morte di un grandissimo del calcio italiano. Allenatore, dirigente, uomo mercato, Di Marzio ha segnato un era dello sport nel 'Belpaese'. Il presidente del Palermo, Dario Mirri, e tutto il club hanno voluto mandare un messaggio alla famiglia tramite l'account twitter della società, diramando le più sentite condoglianze per la scomparsa di Di Marzio.