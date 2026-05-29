Dopo le anticipazioni dalla Germania sul ritorno di Lund al Palermo, dopo un anno al Colonia, arriva anche l'ufficialità dal club tedesco, che non riscatterà il laterale.

IL COMUNICATO

Il club biancorosso ha comunicato la decisione tramite un comunicato ufficiale: "Kristoffer Lund e il Colonia si separeranno dopo una sola stagione. Il terzino sinistro ventiquattrenne si era unito al club in prestito dal Palermo, squadra di Serie B, la scorsa estate. Il Colonia non eserciterà l'opzione di acquisto.

“Fin dal primo giorno, Kristoffer si è dedicato completamente alla squadra e, con il suo carattere e le sue prestazioni, ha giocato un ruolo chiave nel raggiungimento dei nostri obiettivi comuni per la stagione”, ha dichiarato l'amministratore delegato dell'FC, Thomas Kessler . “È stato un fattore importante per il nostro gruppo sia in campo che fuori e si è guadagnato il rispetto di tutta la squadra. Desideriamo esprimergli la nostra sincera gratitudine per questo. Abbiamo deciso di non attivare la clausola rescissoria concordata e auguriamo a Kristoffer tutto il meglio per il suo futuro sportivo e personale”.

Nella sua prima stagione in Bundesliga, Lund ha collezionato 33 presenze, di cui 26 da titolare, e ha fornito due assist. "Vorrei ringraziare il 1. FC Köln per tutto", ha dichiarato Kristoffer Lund."È stato fantastico far parte di questo club e sono orgoglioso di aver contribuito a garantire la permanenza della squadra in Bundesliga per un altro anno", conclude il comunicato.