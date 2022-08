Palermo, il club saluta Fella su Instagram: “Buon campionato Peppe”

Il Palermo saluta Giuseppe Fella: approdato in prestito al Monopoli

Termina qui l'avventura dell'attaccante Giuseppe Fella con la maglia della formazione rosanero. Approdato al club di viale del Fante nella sessione di mercato estiva di mercato a luglio 2021, il classe '93 lascia la Sicilia per approdare in prestito al Monopoli: club con cui è esploso nella 2019-2020 (con 17 reti in 28 presenze)