Palermo, il club diffida il GDS. Assostampa e Ussi Sicilia: “Non si imbavaglia voce dissonante”

Il “Giornale di Sicilia”, nell’editoriale pubblicato sull’edizione odierna l’ha definita “una lettera-diffida dai toni sconcertanti e dai contenuti inconsistenti”.

Cosa è successo? Il Palermo Calcio ha scritto nei giorni scorsi una lettera al noto quotidiano siciliano accusandolo di aver messo in atto “un’incessante e grave campagna giornalistica avente l’evidente scopo di delegittimare e danneggiare la Palermo Football Club”. Un attacco alla testata ed al suo stimato ed integerrimo cronista, Benedetto Giardina, in cui si fa riferimento a presunti e fantomatici interessi personali e/o imprenditoriali di terzi soggetti celati dietro il modo di fare informazione del noto quotidiano regionale, minacciando contestualmente richieste di danni “subiti e subendi”.

Un atto sorprendente e sgradevole per la direzione del quotidiano con sede a Palermo in via Lincoln, che sottolinea nell’editoriale odierno come Benedetto Giardina sia “costretto da mesi a raccontare le vicende del Palermo nel più totale e assoluto ostracismo da parte della stessa società rosanero” e ribadisce inoltre come i lettori “…continueranno a trovare sulle pagine di questo giornale e negli articoli di Giardina e degli altri cronisti più che mai obiettività, imparzialità, credibilità e affidabilità…. non intendiamo sacrificare la nostra correttezza e indipendenza…”.

In merito alla spinosa vicenda, poche ore dopo è arrivata la posizione anche Assostampa Sicilia e Ussi Sicilia tramite una nota ufficiale che pubblichiamo integralmente.

“Alla società ‘Palermo Football Club0 non piace come il Giornale di Sicilia racconta le vicissitudini della squadra rosanero. Considera gli articoli del cronista Benedetto Giardina e la linea editoriale del quotidiano palermitano espressione ‘di una incessante e grave campagna giornalistica … avente l’evidente scopo di delegittimare e danneggiare la Palermo Football Club FC s.p.a., i suoi Amministratori, nonché il socio di maggioranza della società controllante Hera Hora’. Per bloccarla ha inviato una diffida riservandosi di chiedere e quantificare i danni. Singolare epilogo per una grande società che, sugli articoli di stampa citati nelle diffida, non ha chiesto, nel corso dei mesi, alcuna rettifica al Giornale di Sicilia.

La diffida appare così mirata a imbavagliare una voce dissonante rispetto alla narrativa societaria. Non si vogliono correggere eventuali inesattezze, ma mettere in discussione il ‘diritto di cronaca’ e il ‘diritto di critica’. Il Giornale di Sicilia ha tutti gli strumenti per difendere la sua linea editoriale e la sua storia. Il collega Benedetto Giardina, stimato professionista, avrà il sindacato dei giornalisti dalla sua parte, in tutte le sedi. Saremo al suo fianco con convinzione tanto più che svolge la sua professione come lavoratore autonomo, categoria sempre più esposta e non soltanto dal punto di vista economico. La Società accolga la libera stampa come uno stimolo a far di più sui campi di calcio. Sarebbe questa la migliore risposta alle vere o solo presunte campagne di delegittimazione”, conclude il sindacato dei giornalisti.