Palermo, il City Group riflette: Corini resta il favorito, le alternative…

Toto allenatore in casa Palermo

Mediagol ⚽️️

"Da oggi ogni momento per la scelta del nuovo allenatore sarà buono, ma non siamo ancora alla stretta finale, per quanto i tempi che iniziano a diventare stretti lo imporrebbero. Ci vorranno ancor almeno un paio di giorni per ratificare il nuovo manico, se non addirittura tre", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". Dopo le dimissioni di Silvio Baldini, il club di viale del Fante è infatti alla ricerca di un profilo che possa garantire determinati standard nel torneo cadetto. Nessuna scelta frettolosa, bensì accuratamente ponderata sia a Palermo che a Manchester dove, rispettivamente Zavagno e Marwood, hanno passato in rassegna numerosi profili, restringendo il cerchio dal quale verrà fuori il nome del nuovo tecnico rosanero.

"Al momento, c'è un piano A e un piano B. Il primo riguarda Eugenio Corini che gode della stima di tutto il gruppo di lavoro palermitano (...). Il secondo vede i nomi di D'Angelo e D'Aversa, altri due tecnici che la Serie B la conoscono bene per averla vinta, come nel caso dell'ex Parma, o per esserci andati vicino come l'ex Pisa", prosegue la Rosea. Resta da sottolineare comunque che una vera e propria trattativa non è stata avviata con nessuno dei tecnici soprastanti. Sondaggi esplorativi, valutazioni di ogni sorta e riflessioni a medio-lungo termine. Questo il modus operandi targato City Football Group.

"E' probabile che da oggi inizieranno gli incontri o i colloqui con i diretti interessati per capire se ci sono i presupposti per l'eventuale matrimonio", si legge. Un conto è sondare la disponibilità, un altro è sedersi attorno a un tavolo e ragionare in modo concreto sui termini della trattativa che non riguardano soltanto l'aspetto economico, ma anche altre situazioni contingenti al progetto e al modo in cui si deve sviluppare.