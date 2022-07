Palermo, il City Group riaccende la città: entusiasmo e festa per l’accordo dei sogni

"L'umore alle stelle, una città che sogna in grande, auspicando la Serie A e una ribalta internazionale, e poi la celebrazione del presidente Dario Mirri". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori sul passaggio di proprietà - ormai formalizzato e quasi completamente ultimato - del Palermo al City Football Group. La settimana che sta per concludersi è stata, burocraticamente parlando, quella decisiva per la chiusura dell'affare tra Dario Mirri e l'holding dello sceicco Mansur. Le parti, in uno studio notarile di Milano, hanno dato ufficialmente il via alla nuova era calcistica rosanero, mettendo le firme sull'atto che sancisce il passaggio del pacchetto maggioritario delle quote del club al gruppo di investimento arabo.