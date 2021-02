Palermo, il centrocampo è in zona… gialla: in tre a rischio squalifica, De Rose…

“Il centrocampo è in zona… gialla”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Per i centrocampisti del Palermo “l’appuntamento con l’ammonizione è diventato ormai un’abitudine”, si legge. Quasi tutta la mediana rosanero, infatti, è a rischio squalifica e diffida. Anche De Rose, che è approdato alla corte di Roberto Boscaglia soltanto a gennaio. Tre partite da titolare con la maglia del Palermo, tre ammonizioni. E adesso è ad un passo dalla diffida.

In tre, invece, sono già entrati in diffida e rischiano la squalifica. Uno è Odjer, la cui presenza in campo contro il Bisceglie è però in forte dubbio. Per lui, si tratta della seconda diffida in stagione, essendo già stato squalificato nel girone d’andata dopo una striscia di cinque ammonizioni consecutive. Oltre a Odjer, si trovano in diffida anche Luperini e Palazzi.

In mezzo al campo, dunque, nonostante Palazzi giochi da alcune partite da centrale difensivo, gli unici che non rischiano un turno di stop sono Martin (un’ammonizione in stagione) e Broh (due). “Per gli altri, il prossimo cartellino potrebbe costare caro”, conclude il noto quotidiano.