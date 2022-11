Palermo, il campo ridimensiona i rosa: scontri diretti e lotta salvezza in Serie B…

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" pone l'accento sulle difficoltà palesi del Palermo di Eugenio Corini. Quindici punti in quattordici gare e sette sconfitte già maturate in questa prima parte di stagione. Una classifica che langue, rosanero quartultimi, seppur in coabitazione, e con soli quattro punti di margine sull'ultimo posto. La vittoria del Perugia sul Genoa ha accorciato ulteriormente la classifica in zona calda. Mai realmente convincente sul piano del gioco, il Palermo di Corini fatica a trovare identità tattica, equilibri, meccanismi fluidi ed incisivi nello sviluppo della manovra. Lacune difensive e fase propositiva asfittica per una squadra che ha pericolosamente bucato due scontri diretti consecutivi. Zero punti contro avversarie in grossa difficoltà e reduci da una serie di sconfitte, l'incapacità di capitalizzare sul piano numerico sfide contro squadre sulla carta alla portata di Brunori e compagni. Il campo certifica un ulteriore ridimensionamento del campionato rosanero: più che un sereno consolidamento della categoria la sensazione è che gli uomini di Corini debbano entrare nell'ordine di idee di dover lottare strenuamente per evitare la retrocessione sul filo di lana. Questo, purtroppo, quanto evidenziato ad oggi sul rettangolo verde. Fondamentale fare punti nel prossimo tris di gare salvezza contro Benevento, Como e Spal. Recuperando solidità e autostima e sperando di ritrovare il miglior Brunori, reduce da due rigori consecutivi falliti che sono risultati decisivi nell'ambito delle due sconfitte subite dalPalermo contro Cosenza e Venezia.