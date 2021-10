Palermo, il calendario può essere un alleato: i rosanero puntano la rimonta

Il Palermo nel prossimo turno ospiterà l'Avellino mentre il quel di Bari andrà in scena la sfida tra i pugliesi e il Catanzaro

Il Palermo ha ritrovato autostima e non ha intenzione di fermare il proprio cammino dopo aver ottenuto due vittorie consecutive. I successi contro Virtus Francavilla e Vibonese hanno aperto la stagione dei rosanero che si sono avvicinati in modo concreto al Bari capolista che, nel giro di due gare, ha perso 5 dei 10 punti di vantaggio che tenevano distanti i Rosa. Il calendario adesso diventerà decisivo per gli uomini di Giacomo Filippi che domenica affronteranno al "Renzo Barbera" l'ostico Avellino . Nel contempo, o meglio 24 ore prima, il Bari ospiterà il Catanzaro in quello che si preannuncia un big match a tutti gli effetti.

Il match contro gli irpini non sarà di certo una passeggiata, ma i rosanero dovranno spingere per portare a casa punti tenendo conto che le sfide del mese di novembre saranno più che abbordabili. Prima toccherà alla sfida in trasferta in quel di Andria, poi doppio turno casalingo contro Potenza e Paganese e infine la gara in casa del Picerno. Parallelamente il cammino del Bari si rivelerà leggermente più ostico: gli impegni contro Catanzaro e Juve Stabia, poi le sfide contro Vibonese-Andria e Latina. Il prossimo turno, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', potrebbe essere una sorta di spartiacque per la stagione del Palermo. I rosanero vantano il miglior rendimento interno del campionato mentre l'Avellino non ha ancora ottenuto i tre punti lontano dal Partenio. Quale migliore occasione, dunque, per avvicinarsi ancor di più alla vetta dopo i cinque punti rosicchiati in appena due gare.