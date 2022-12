Palermo, il bomber ritrovato: Brunori supera Nestorovski nella classifica all time

Matteo Brunori ancora una volta protagonista a suon di gol

"A spasso con Matteo in un viaggio pieno di gol. Il Brunori Express lontano dal Barbera va spedito e nelle ultime fermate in giro per l'Italia ha lasciato tracce ben precise. Cinque gol nelle ultime quattro trasferte", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" focalizzando la propria attenzione sul capitano del Palermo.

L'unico rammarico per l'ex attaccante della Juventus resta la doppietta contro il Cosenza che non ha fruttato punti in casa rosanero, con il calcio di rigore paratogli da Marson che avrebbe potuto sancire un risultato diverso. Brunori è comunque salito a quota otto gol e Cheddira del Bari è, adesso, distante una sola lunghezza nella classifica marcatori.

"Il pregio è anche il difetto di un squadra che, a parte il suo bomber, non riesce a trovare vie alternative in zona gol", si legge. Il gol al Barbera manca a Brunori dal 9 settembre (1-0 contro il Genoa) e da lì in poi è arrivata soltanto la vittoria contro il Parma grazie alla rete di Marconi. Con il sigillo sulla Spal l'italobrasilianoha raggiunto in totale 40 gol con la maglia rosanero, un bottino che gli ha consentito di superare Nestorovski nella classifica dei marcatori all time e di posizionarsi in solitaria al nono posto.