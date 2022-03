Palermo, il bollettino medico: Crivello in gruppo, Fella in recupero. Accardi…

Queste le novità sulle condizioni di Crivello, Fella e Accardi, comunicate dal sito ufficiale del Palermo FC

"Roberto Crivello, che negli scorsi giorni aveva affrontato la lesione del gemello mediale del polpaccio destro, ha completato il processo di riatletizzazione e si è quindi unito al gruppo. Non è ancora pronto invece Giuseppe Fella, che sta però proseguendo il percorso di ripresa in seguito alle conseguenze di una gonalgia al ginocchio destro, per un trauma contusivo distorsivo passato. Andrea Accardi, infine, è attualmente alle prese con una gastroenterite virale"