Palermo, il bel gesto del presidente Mirri prima del match contro lo Spezia

Anche nella sfida di domenica contro lo Spezia i rosanero hanno potuto contare su tantissimi tifosi al loro fianco, dimostrando costantemente amore alla squadra nonostante risultati non all'altezza delle aspettative. In tal senso, nel volo che avrebbe portato una parte dei tifosi in trasferta, il presidente Mirri si è reso protagonista di un bel gesto, offrendo il caffè a tutti i supporters rosanero.