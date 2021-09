Palermo, il “Barbera” torna un fortino: sono sette le vittorie consecutive

Il Palermo ha di nuovo il proprio fortino, al "Renzo Barbera" nelle ultime sette gare sono arrivate altrettante vittorie

Il "Renzo Barbera" torna a far paura, dall'inizio della nuova stagione infatti il Palermo ha ottenuto tre vittorie su altrettanti impegni casalinghi e dunque gli avversari sono avvisati. L'impianto di Viale del Fante sembra essere tornato qual fortino di qualche anno fa, adesso però arriva un impegno complicato vista la sfida di domenica contro l'ostico Catanzaro. Se si considera anche lo scorso campionato gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi hanno ottenuto addirittura sette successi di fila. La striscia positiva, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', iniziò con la vittoria di misura contro il Foggia arrivata nei minuti finali di gara per poi proseguire con i successi contro Cavese, Teramo ed Avellino (gli ultimi due nei playoff). A questi si uniscono i risultati positivi ottenuti nella stagione corrente, in Coppa Italia contro Picerno e Monopoli e in campionato contro il Latina.